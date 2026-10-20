İstanbul’da narkotik suçlara geçit yok! 10 tona yakın uyuşturucu imha edildi

İstanbul polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imhasına devam ediyor. Belirli periyotlarla gerçekleştirilen işlemler kapsamında, bugüne kadar ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 10 tona yakın bölümü imha edildi. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının yalnızca sokak satıcılarıyla sınırlı olmadığı, suç örgütlerinin elebaşlarından yöneticilerine, dağıtım ağlarından finans kaynaklarına kadar tüm bağlantılarının hedef alındığı belirtildi.

"UYUŞTURUCUYA TOPTAN SAVAŞ AÇTIK"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir asayiş meselesi olmadığını, gelecek nesillerin ve toplum sağlığının korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Yıldız, "Uyuşturucuya topyekûn savaş açtık. Bu mücadeleyi sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz. Uyuşturucunun sadece sokak satıcısına değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin tüm halkalarını kırıp atacağız" ifadelerini kullandı.

"KUTSAL BİR MÜCADELE"

Mücadelenin gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Yıldız, "Hem insanlık adına hem gelecek nesiller adına yaptığımız mücadele kutsal bir mücadeledir. Bu mücadelenin kahramanlarını tebrik ediyorum" dedi.

ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suç örgütlerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.