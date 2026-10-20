Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da narkotik suçlara geçit yok! 10 tona yakın uyuşturucu imha edildi
Giriş Tarihi: 20.10.2026 13:57

İstanbul’da narkotik suçlara geçit yok! 10 tona yakın uyuşturucu imha edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ulusal ve uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalar kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yaklaşık 10 tonu imha edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede suç zincirinin tüm halkalarının hedef alındığını belirterek, “Uyuşturucuya topyekûn savaş açtık” dedi.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da narkotik suçlara geçit yok! 10 tona yakın uyuşturucu imha edildi
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İstanbul polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin imhasına devam ediyor. Belirli periyotlarla gerçekleştirilen işlemler kapsamında, bugüne kadar ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 10 tona yakın bölümü imha edildi. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının yalnızca sokak satıcılarıyla sınırlı olmadığı, suç örgütlerinin elebaşlarından yöneticilerine, dağıtım ağlarından finans kaynaklarına kadar tüm bağlantılarının hedef alındığı belirtildi.

"UYUŞTURUCUYA TOPTAN SAVAŞ AÇTIK"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir asayiş meselesi olmadığını, gelecek nesillerin ve toplum sağlığının korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Yıldız, "Uyuşturucuya topyekûn savaş açtık. Bu mücadeleyi sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriyoruz. Uyuşturucunun sadece sokak satıcısına değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin tüm halkalarını kırıp atacağız" ifadelerini kullandı.

"KUTSAL BİR MÜCADELE"

Mücadelenin gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Yıldız, "Hem insanlık adına hem gelecek nesiller adına yaptığımız mücadele kutsal bir mücadeledir. Bu mücadelenin kahramanlarını tebrik ediyorum" dedi.

ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suç örgütlerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #SELAMİ YILDIZ
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İstanbul’da narkotik suçlara geçit yok! 10 tona yakın uyuşturucu imha edildi
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