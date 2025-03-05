İstanbul’da navigasyon faciaya yol açıyordu: TIT şoförü yanlış yola girince...

Olay, saat 10.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan İstanbul'a gelen İlhan Mehder, navigasyonu takip ettiği sırada bir caddeye girdi.
Yokuş çıktığı sırada 06 HCU 977 plakalı demir yüklü TIR'ın iddiaya göre frenleri arızalandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. TIR'ın kasasındaki demirler kaza sırasında yola savrulurken, bir araç zarar gördü. Kazada yaralanan TIR şoförü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen TIR, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı