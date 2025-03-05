İstanbul’da navigasyon faciaya yol açıyordu: TIT şoförü yanlış yola girince...

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. TIR'ın kasasındaki demirler kaza sırasında yola savrulurken, bir araç zarar gördü. Kazada yaralanan TIR şoförü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen TIR, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı