İstanbul'da nefes kesen "Zincir" operasyonu! 1 ton 165 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 173 tutuklama

TÜM UYUŞTURUCU AĞLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'de 30'a yakın mekana Vale hizmeti veren beş kişi fiziki takibe alındı. Uyuşturucu alıcılarından ağ oluşturan valelerin, referanslarla kendilerine ulaşan ve özel şifrelerle iletişim kurdukları alıcıların araçlarını park ederken uyuşturucu satışı yaptıkları, uyuşturucuların park edilen araçlara bırakıldığı, ödemelerin araçlar sahiplerine teslim edilirken "Bahşiş" kamuflajıyla alındığı tespit edildi. İstanbul Narkotik Masası'nın Gizli Soruşturmacıları tarafından deşifre edilen uyuşturucu ağında beş vale, 1'i balık restoranı sekiz mekanın sahipleri ve işletmecileri gözaltına alındı. Beş vale tutuklandı. "Torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının hedef alındığı operasyonda valeler ve iş yerlerinin sahipleri ile işletmecilerin de aralarında olduğu toplam 179 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 574 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Esenyurt'ta kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin imalatı yapılan iki adrese de operasyon düzenlendi. 272 kilo 450 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 34 litre 450 gram aseton ile bir kilogram kimyasal uyuşturucu katkı maddesi de bulundu. Üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.