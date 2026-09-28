İstanbul'da nefes kesen "Zincir" operasyonu! 1 ton 165 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 173 tutuklama

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın "Uyuşturucuya topyekûn savaş açtık" söylemi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün seri operasyonlarıyla sahaya yansıdı. İstanbul Narkotik Masası; üç günde beş önemli operasyonla uyuşturucuya peş peşe darbeler vurdu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; operasyonlar zincirinin ilk halkasında İran uyruklu Saeid Ghasemi Nezam ve Hossein Seifabadi isimli iki kişinin kullandığı TIR'ı takibe aldı. Araçta 224 kilogram sıvı Metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki suç ortağı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren, uyuşturucu üretiminden sevkiyatına ve sokaktaki dağıtımına uzanan tüm yollarını hedef alan İstanbul Narkotik'in ikinci hedefi uyuşturucuların alıcılarına ulaştırıldığı dağıtım ağı oldu. Uyuşturucu ağı en ince detaylarına kadar deşifre edildi. Şişli'de bir tekel bayisi ve bir kafe, Beşiktaş'ta iki tekel bayisi ve üç gece kulübü, Sarıyer'de ise beş vale noktası ile bir balık restoranı soruşturma kapsamına alındı ve söz konusu adreslere baskın yapıldı.
TÜM UYUŞTURUCU AĞLARI DEŞİFRE EDİLDİ
Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'de 30'a yakın mekana Vale hizmeti veren beş kişi fiziki takibe alındı. Uyuşturucu alıcılarından ağ oluşturan valelerin, referanslarla kendilerine ulaşan ve özel şifrelerle iletişim kurdukları alıcıların araçlarını park ederken uyuşturucu satışı yaptıkları, uyuşturucuların park edilen araçlara bırakıldığı, ödemelerin araçlar sahiplerine teslim edilirken "Bahşiş" kamuflajıyla alındığı tespit edildi. İstanbul Narkotik Masası'nın Gizli Soruşturmacıları tarafından deşifre edilen uyuşturucu ağında beş vale, 1'i balık restoranı sekiz mekanın sahipleri ve işletmecileri gözaltına alındı. Beş vale tutuklandı. "Torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının hedef alındığı operasyonda valeler ve iş yerlerinin sahipleri ile işletmecilerin de aralarında olduğu toplam 179 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 574 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Esenyurt'ta kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin imalatı yapılan iki adrese de operasyon düzenlendi. 272 kilo 450 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 34 litre 450 gram aseton ile bir kilogram kimyasal uyuşturucu katkı maddesi de bulundu. Üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.
"MATBAA" GÖRÜNÜMLÜ İMALATHANE…
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu ham maddeleriyle (AM-2201) sentetik uyuşturucu imalatı yapan iki kişi operasyonla yakalandı. İki suç ortağının polislere yakalanmamak için farklı toplu taşıma araçlarını kullanarak güzergahlar değiştirdikleri ve Bağcılar'daki adrese ulaşmak için saatler süren bir yol izledikleri belirlendi. "Matbaa" görünümü verilmiş bir iş yerinde uyuşturucu imalatında kullanılan maddeler bulundu. İki adres ve bir araçta yapılan aramalarda; toplam 4.5 ton sentetik uyuşturucu imal edilebilecek 40 kilo 500 gram katı AM-2201 uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Esenyurt'ta bir başka adrese yapılan baskında 55 kilogram Metamfetamin maddesi ve 10 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi bulundu.
173 KİŞİ TUTUKLANDI
İran uyruklu Mahdi Norouzzadeh isimli kişi yakalandı. Toplamda 187 kişinin gözaltına alındığı "Zincir" isimli beş seri operasyonda bir ton 165 kilogram uyuşturucu madde ve beş tondan fazla uyuşturucu madde imal edilebilecek uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 173 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.