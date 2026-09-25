İstanbul’da önümüzdeki hafta için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Hava Tahmin Müdürlükleri tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi. Cumartesi gününden itibaren yerel geçişler şeklinde görülecek yağışların pazar günü saat 18.00 itibarıyla etkisini artıracağı ve il genelinde yayılacağı tahmin ediliyor.

Yağışın hafta boyunca aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde devam edeceği kaydedildi. Rüzgarın ise Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey yönünden kuvvetlenerek saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması beklendiği belirtildi. Poyrazın sert esmesiyle birlikte halihazırda 22 ile 24 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 15 ile 18 derece civarına gerileyerek mevsim normallerinin altına ineceği değerlendirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör