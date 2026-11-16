İstanbul'da otel odasında "jelibon" görünümlü uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay Büyükada'da bulunan bir otelde yaşandı. 39 yaşındaki P.H. adlı kadın, erkek arkadaşı E.Ö.'nün (49) 112 Acil Çağrı üzerinden sağlık ekiplerine ulaşmasıyla hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan P.H. adlı kadın hemen tedaviye alındı. İddialara göre; yapılan ilk muayenede P.H.'nin uyuşturucu madde etkisinde olduğu ifade edildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; "Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller" kapsamında ikilinin kaldıkları otel odasında arama yaptı. 23 Nisan Caddesi'nin üzerinde faaliyet yürütülen otelin 27 numaralı odasında yapılan aramalarda "Jelibon" olarak adlandırılan ve ağırlığı 27.03 gram olan (Altı adet) haplar çöp kutusunda bulundu. Tedavinin ardından ifadeleri alınan ikilinin, paketleri üzerinde "Yüzde 99 üstün karışım. Ananaslı-Kirazlı Jelibonlar" yazılı iki pakette bulunan ve uyuşturucu madde olduğu iddia edilen söz konusu hapları birlikte kullandıkları ortaya çıktı.

MİDE BULANTISI, TİTREME VE UYUŞMA

E.Ö. ifadesinde "Çılgın Jelibon" olarak bildiği maddeleri Hollanda'dan satın alarak yanlarında getirdiklerini, iki pakette sekiz hap olduğunu ve kız arkadaşıyla birlikte olay akşamı birer tane "Jelibon" kullandıklarını ifade etti. E.Ö. ifadesinin devamında; daha önce hiç kullanmadıklarını belirttiği hapları kullandıktan yaklaşık 40 dakika sonra fenalaşan kız arkadaşında mide bulantısı, baş dönmesi, titreme ve uyuşma belirtileri olması üzerine sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdiğini, kalan altı hapı ise çöpe attıklarını söyledi. P.H. ve E.Ö.'den kan örnekleri alınırken, "Jelibon" adı verilen haplar incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Hapların etken maddesinin yapılacak detaylı incelemelerle ortaya çıkacağı ifade edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör