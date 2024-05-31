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Giriş Tarihi: 31.5.2024 15:53

İstanbul'da otele bombalı saldırı: Dehşet anları kamerada!

İstanbul Küçükçekmece'de bir otele el bombası ile saldırı düzenlendi. Otele el bombası atan şüpheli, otelde bulunanlar tarafından silahla vuruldu. Saldırganın kaçışı ve bir süre sonra yere yığılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da otele bombalı saldırı: Dehşet anları kamerada!

Olay, Cennet Mahallesinde bir otelde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet ile otelin önüne gelen bir kişi el bombasını otele doğru attı. Atılan el bombası patlamadı ve otelde bulunan bir kişi saldırgana ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu yaralanan saldırgan motosikleti ile olay yerinden kaçtı. Sokakta fenalaşan kişi bir süre daha ayakta durduktan sonra yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan saldırganı ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri de otelde incelemelerde bulundu ve patlamayan el bombasını muhafaza altına aldı.

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İstanbul'da otele bombalı saldırı: Dehşet anları kamerada!
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