İstanbul’da pansiyonda bıçaklı dehşet: Müşteriler birbirine girdi! O anlar kamerada

SALDIRGAN YAKALANDI

S.B.'nin hayati tehlikesi sürerken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.K. (37), Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ş.K.'nın ikamet adresinde yapılan detaylı aramalarda 66 gram sıvı halde AM-2201 adlı uyuşturucu ham maddesi, 115 parça halinde ve yaklaşık 154.249 içimlik olduğu değerlendirilen peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 39 uyuşturucu hap ve altı bin lira nakit para ele geçirildi.