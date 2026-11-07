İstanbul’da pansiyonda bıçaklı dehşet: Müşteriler birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğünü harekete geçiren olay Bağcılar İlçesinde yaşandı. Aynı pansiyonda kalan iki müşteri arasında yaşanan tartışma büyüdü ve olay kavgaya dönüştü. S.B. (54) adlı kişi kavgada göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı ve olayın ardından kaldırıldığı hastanede entübe edildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
S.B.'nin hayati tehlikesi sürerken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.K. (37), Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ş.K.'nın ikamet adresinde yapılan detaylı aramalarda 66 gram sıvı halde AM-2201 adlı uyuşturucu ham maddesi, 115 parça halinde ve yaklaşık 154.249 içimlik olduğu değerlendirilen peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 39 uyuşturucu hap ve altı bin lira nakit para ele geçirildi.
RUHSATSIZ PANSİYON MÜHÜRLENDİ
İstanbul Bağcılar'da olayın meydana geldiği pansiyonun iş yeri ruhsatının ve KBS (Kimlik Bildirim Sistemi) Kayıtları'nın bulunmadığı belirlendi. Gerekli idari işlemler uygulanarak pansiyon mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen bıçaklı saldırgan Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.