İstanbul'da Ramazanın gözdesi: Ayasofya "Ramazan coşkusunu SABAH'a anlattılar"

İstanbul'da mübarek Ramazan ayı bir başka yaşanıyor. Şehrin en önemli geleneklerinden biri olan cami ziyaretleri Ramazan ayı boyunca devam ediyor. Ramazanın manevi atmosferini beş yıl önce müzeden camiye çevrilen Ayasofya-ı Kebir Camii Şerif-inde yaşamak isteyen ziyaretçiler ise tarihi camiye adeta akın ediyor. Ayasofya, Ramazanda en çok ziyaret edilen mekânların başında geliyor. Yurt dışından, yurt içinden ve şehrin farklı ilçelerinden Ayasofya'ya gelen ziyaretçiler duygularına hâkim olamıyor. Caminin içindeki manevi atmosferi yürüklerinde yaşayan Müslümanlar hem ibadetlerini yapmanın huşusunu yaşıyor hem de hatıra fotoğrafı çektirmekten geri durmuyor. Biz de ziyaretçilere hislerini sorduk, Ayasofya'yı ziyaret edenler duygularını SABAH'a anlattı.

"RAMAZANIN RUHU AYASOFYA'DA YAŞATILIYOR"

*Almanya'da öğretmen Bilal Bektaş (29): "Almanya'dan geldim. Ramazanı Türkiye'de en son küçükken geçirmiştim. Hanım ile Ramazanı Türkiye'de geçirelim istedik. İkimiz de gayet memnunuz. Ayasofya'nın manevi atmosferini yaşadık. Namazımızı kıldık. Eşim ilk defa Ayasofya'yı görüyor. Ben bir iki kez gördüm Her girişimde atalarımızın fethettiği Ayasofya'yı hayranlıkla izliyorum. Ramazanın ruhu Ayasofya'da yaşatılıyor, diğer yerlere nazaran daha iyi yaşanıyor. Ramazanı camileri geze geze geçirdik. Sonra Almanya'ya döneceğiz. Mutlaka gelip görsünler…"

"ALMANYA'DAN GELDİM, İLK KEZ AYASOFYA'YI GÖRDÜM, ANLATILMAZ YAŞANIR"

Almanya'da üniversite öğrenci olan Beraynur Bektaş (23): "Ayasofya'ya ilk kez geldim, gördüm. Ramazan İstanbul'da çok güzel geçiyor. Gerçekten çok başka bir duyguymuş. Almanya'da Ramazan ayında buradaki gibi bir sıcaklık olmuyor. Gerçekten Ayasofya'da sıcak bir atmosfer var. İstanbul'da Ramazan bambaşka oluyor. Anlatılmaz yaşanır."

"ALLAH'A KENDİMİ DAHA YAKIN HİSSEDİYORUM"

Özlem Güldemedi (39): "Her sene Ramazan ayında İzmir'den İstanbul'a geliyorum. Bir şekilde buranın atmosferi beni çekiyor. Bazı noktalar var. Ayasofya, Topkapı, Yerebatan sarnıcı gibi… Buralarda daha ruhani bir hissiyat doğuyor içime. Enerjisinden kaynaklı olabilir, bazı noktalarda Allah'a kendimi daha yakın hissediyorum. Bu durumun yapıların konumu ile de alakalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Ramazan ayında buraları geziyorum. İftarı da burada yapacağım. Manevi atmosferini yaşamak adına İstanbul'u gezin..."

"GAZZE'NİN MÜSLÜMANLARA KALMASI İÇİN DUALAR ETTİM"

Ev Hanımı Fatma Koç (53): "Fırsat buldukça Ramazanda camileri geziyoruz. Ayasofya'ya ilk açıldığı zaman da gelmiştim. Apayrı bir yer burası… Ayasofya'nın bize kazandırılması beni çok mutlu etti. İçerde namaz kılınca daha bir mutlu oluyorum. Değişik bir gururu var. Yapıları muhteşem. Maneviyatı çok derin. İçerde Ayasofya'nın bize kazandırıldığı gibi Gazze'nin de Müslümanlara kalması için dualar ettim. İnşallah Gazze kurtuluşa erer. İftarımızı da Sultanahmet'te yapmayı planlıyoruz."

"AİLELER ÇOCUKLARINI AYASOFYA'YA GETİREREK RAMAZAN KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMALI"

Ev Hanımı Hatice Altun (31): "Ayasofya bize tarihi hatırlatıyor. Burada namaz kılabilmek, ibadetlerimizi yapabilmek bizim için gurur kaynağı... Atmosferi çok farklı ve çok güzel. Sultanahmet'te iftarımızı açacağız. Ayasofya'nın maneviyatını hissede hissede dolaşsınlar, gelip gezsinler. Çocuklarım 10 yaşındaki Elif Zümra ila 5 yaşındaki Alpaslan'ı da bu nedenle getirdim. Ayasofya'da Ramazan kültürü yaşatılıyor. Aileler de çocuklarına Ramazan kültürünü burada yaşatmalı. Çocuklarını Ayasofya'ya getirmeli ve göstermeli."