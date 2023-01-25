İstanbul’da restoran deposunda yangın: 1 ölü

Yangın, saat 06.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir restoranın depo kısmında bilinmeyen nedenle çıktı. İddiaya göre, yangını gören çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, depoda bir kişinin cansız bedeni bulundu.