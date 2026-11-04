Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da sabah saatlerinde yağış: Trafik felç oldu!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 08:50

İstanbul’da sabah saatlerinde yağış: Trafik felç oldu!

İstanbul’da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçülürken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
İstanbul’da sabah saatlerinde yağış: Trafik felç oldu!
  • ABONE OL

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğunu artırdı. İşe ve okullarına gitmek isteyen sürücüler, yağışın da etkisiyle trafikte zor anlar yaşadı. Toplu ulaşım kullanan vatandaşlar ise metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.Kent genelinde özellikle ana arterlerde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu oluşurken, trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yağışın hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #TRAFİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da sabah saatlerinde yağış: Trafik felç oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA