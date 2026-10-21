İstanbul’da şafak operasyonu! Oto yedek parça tuzağına 3 gözaltı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve saha araştırmalarında, şüphelilerin internet üzerinden oto yedek parça satışı vaadiyle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek dolandırıcılık yaptıklarına dair somut bulgilere ulaşıldı.

SİBER EKİPLER ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı hatlar ve dijital materyaller üzerinde kapsamlı bir teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan analizler sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 3 şüphelinin kimliği ve İstanbul'daki adresleri belirlendi.

3 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında 20 Ekim 2026 sabahı saat 07.00'de İstanbul'daki 3 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 3 cep telefonu ile 3 SIM karta el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör