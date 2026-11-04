İstanbul’da sağanak bilançosu! Yollar çöktü araçlar mahsur kaldı

Araçların yavaşlamasıyla birçok noktada trafik yoğunluğu üst seviyelere çıktı. Saat 16.00 sularında ise kent genelindeki trafik seviyesi yüzde 78'e yükseldi.

YOL ÇÖKTÜ ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre İSKİ ekiplerinin kazı çalışmasının ardından gerekli tedbirler alınmadan öylece bırakılan yokda, sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çöken yolda araçlar mahsur kaldı.

ÇIKAN RÖGAR KAPAKLARI YOLLARI GÖLE DÖNDÜRDÜ

Sağanak yağış Şişli ve Beşiktaş'ta da yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi üzerinde rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın hızlanması sonrası yollar göle döndü. Araçlar ve motosikletliler su içinden geçmekte zorlandı.

MAZGALI ELİYLE TEMİZLEDİ

Sultangazi'de bir mazgalın tıkanması üzerine bir vatandaş, suyun tahliye edilmesini sağlamak için mazgalı eliyle temizlemeye çalıştı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör