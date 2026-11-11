İstanbul’da sarı kodlu fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı 90 kilometreye çıkacak

Valilik tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda yapılan açıklamaya göre, güney ve güneybatı yönlerinden (lodos) esecek rüzgarın, 12 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın saatte 40-60 kilometre, yer yer ise 60-70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN VATANDAŞLARA UYARI

13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise rüzgarın fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı, hızının saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor. Fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör