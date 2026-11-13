İstanbul’da şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu: 3 otomobil hasar gördü

Olay, saat 08.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde yaşandı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla apartmanın çatısının bir bölümü yerinden çıkarak aşağıya savruldu. Büyük parçaların otomobillerin üzerine düşmesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye görevlileri, araçların üzerinde ve çevresinde bulunan çatı parçalarını temizleyerek caddeyi güvenli hale getirdi.

"KİMSENİN ORADA OLMAMASI ÖNEMLİ"

Otomobili hasar gören Harun Er, yaşananları anlatarak olay anında şiddetli bir ses duyduklarını söyledi. Er, "Saat 08.30 civarında rüzgarla birlikte yüksek bir ses geldi. Çatının kopması sonucunda parçalar araçların üzerine düştü. Burada 3 tane hasar gören araç var. İtfaiyeye haber verdik, raporlarını tuttular. Etkili ve güçlü bir rüzgar var. O anlarda burada kimsenin olmaması da çok önemli. İnsan hayatı söz konusu olacak şekilde zarar görülebilirdi" dedi. Çatı parçalarının düştüğü sırada caddede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.