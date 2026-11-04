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Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:12

İstanbul'da sır gibi operasyon! İbranice yazılı kitaplar ve Hz. İsa motifleri ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda; İbranice yazılı, altın kaplamalı ve içerisinde Hz. İsa (a.s.) ile Hz. Meryem (a.s.) motiflerinin bulunduğu eserler ele geçirildi.

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Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ
İstanbul’da sır gibi operasyon! İbranice yazılı kitaplar ve Hz. İsa motifleri ele geçirildi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmak için İstanbul'da müşteri aradıklarını tespit etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ilginç materyallere ulaşıldı.

İBRANİCE YAZILI KİTAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda; Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen deri üzerine altın kaplama yazılı 38 sayfadan oluşan İbranice yazıların bulunduğu kitap, dışı deri kaplı ve papirüs kağıdından oluşan 32 sayfalık dini motifli kitap, üzerinde Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Meryem (a.s.) motifli altın yazmalı muhafaza, deri üzerine İbranice yazılı belge, metal ikona ve 5 adet sikke ele geçirildi.

'SUÇLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK'

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#BİZANS #İSTANBUL #ROMA #İSTANBUL VALİLİĞİ #HZ
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İstanbul'da sır gibi operasyon! İbranice yazılı kitaplar ve Hz. İsa motifleri ele geçirildi
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