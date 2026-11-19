İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumunda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.
Toplantıda, İSKİ
'nin 2027 yılı su ve atıksu tarifelerinde aylık enflasyon oranına göre otomatik zam uygulamasının sürdürülmesi öngörüldü. AK Parti
, MHP ve BBP'nin aylık zam uygulamasının kaldırılması yönündeki teklifi reddedilirken, DEM Parti'nin aylık artışa yüzde 2 üst sınır getirilmesi önerisi AK Parti'nin de desteğiyle kabul edildi.
İSKİ'nin 2027 yılı hizmet bedeli tarifesinde de artışa gidildi. Su kapama-açma bedeli yüzde 20 zamla 607 TL'ye, vidanjör hizmet bedeli ise yüzde 40 artışla 2 bin 533 TL'ye yükseltildi. Havuz tarifesinde metreküp başına 160 TL su bedeli ve 80 TL atıksu bedeli olmak üzere toplam 240 TL alınması teklif edildi. Söz konusu hizmet bedellerine KDV'nin ayrıca ekleneceği bildirildi.
İSKİ'nin 2027 yılı bütçesi ve yatırım programının da görüşüldüğü toplantıda 2027 bütçesi 152,7 milyar lira olarak kabul edildi. Görüşmelerde AK Partili üyeler, kurumun İBB'den tahsil edemediği 20 milyar 307 milyon TL'lik alacağı gündeme taşıdı. Yayınlanan muhalefet şerhinde yatırım gerçekleşmeleri, aylık su tarifesi güncellemesi ve atık su gelirlerinin arıtma yatırımlarında kullanım oranı da eleştirildi.