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Giriş Tarihi: 8.6.2023 09:40

İstanbul’da taksi denetimi: Her yerde aranıyordu… Direksiyon başında yakalandı!

İstanbul’da bir taksi şoförü polis denetimine takıldı. Hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alındı.

İHA
İstanbul’da taksi denetimi: Her yerde aranıyordu… Direksiyon başında yakalandı!

İstanbul polisi, taksicilere yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin Taksim'deki kontrolleri sırasında taksicilerin belgeleri kontrol edildi, kurallara uyup uyulmadıklarına bakıldı.

Bu sırada, 34 TDY 44 plakalı sürücüsünün belediye ruhsatının iptal olduğu anlaşıldı. Genel Bilgi Sorgulamasına bakılan taksi şoförünün hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı.

4 bin 64 lira para cezası kesilen sürücü gözaltına alındı. Bağlanan aracı ise çekiciyle olay yerinden otoparka kaldırıldı.

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İstanbul’da taksi denetimi: Her yerde aranıyordu… Direksiyon başında yakalandı!
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