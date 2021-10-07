İstanbul’da Teksas’ı andıran görüntüler! Karakol dibinde uzun namlulu silahlarla çatışma: 2 yaralı

İstanbul'un Fatih İlçesi Karagümrük Mahallesi'nde sabah saatlerinde inanılmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, hesaplaşmak için Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi'nin de yer aldığı Sarmaşık Sokak'ta buluştu. Birbirlerini görür görmez kurşun yağdırmaya başlayan taraflar adeta mahalleyi savaş alanına çevirdi.
Mermilerin havada uçuştuğu çatışmada baba Ergün T. ve oğlu Emrah T. vurularak yaralandı. Silah seslerinin yükselmesi üzerine teyakkuza geçen polis ekipleri, yıldırım müdahele ile sokağa indi. Olayla ilişkisi bulunduğu belirlenen 5 şüpheli, çatışmanın yaşandığı sokakta yakalanarak gözaltına alınırken, çatışmada kullanılan uzun namlulu 2 silah ve 1 tabancaya da el konuldu. Öte yandan kanlar içerisinde kalan yaralı baba oğul da olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
ÇATIŞMASI ÖNCESİNDE DARP ETTİLER
Öte yandan silahlı grubun çatışma öncesinde sokak üzerinde yer alan bir markete girdiği ve 16 yaşındaki Çağatay isimli market çalışanını darp ettiği ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan genç Çağatay "Silahlı grup arasında eski arkadaşım vardı, küfürleşme meselesi yüzünden önceden tartışmıştık.