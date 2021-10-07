İstanbul’da Teksas’ı andıran görüntüler! Karakol dibinde uzun namlulu silahlarla çatışma: 2 yaralı

Yanındakilerle birlikte markete girip beni darp ettiler. Daha sonra marketten çıkıp ellerindeki silahlarla birlikte başka bir yöne doğru ilerlediler. O esnada da havada kurşunlar uçuşmaya başladı. Evlere mermiler isabet etti, ortalık savaş alanına döndü" diye konuştu.