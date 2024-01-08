İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 18 zam

2019'daki yerel seçimlerde toplu taşıma ücretlerini indirme vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevine geldikten sonra tam aksine zam üstüne zam yaptı. Vatandaşa verdiği tüm sözleri unutan İmamoğlu, toplu taşıma ücretlerini ise 4.5 yılda yaklaşık yüzde 500 oranında artırdı. Dün gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yine yüzde 18'den 28.09'a varan oranlarda zam yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine ise yüzde 28.09 zam teklifi görüşüldü. Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Bu zam vatandaş açısından ciddi sıkıntı oluşturuyor" diyerek teklife şerh koydu.Oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17.70 liraya, öğrenci 7.32 liradan 8.64 liraya, indirimli ücret ise 10.74 liradan 12.67 liraya yükseldi. Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33.20 liradan 39.17 liraya çıktı.Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28.09 zamla 19.17 liradan 24.55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13.75 liradan 17.61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152.73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.Minibüslerde ise en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15.50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16.50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14.50 liradan 18.50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti bin 300 liradan bin 665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacağı öğrenilirken personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 675.84 liradan 865.69 liraya çıktı.Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda toplu ulaşım ücretlerine yapılan yeni düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi. Zam teklifine Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi şerh düştü.