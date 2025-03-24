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Giriş Tarihi: 24.3.2025 07:08 Son Güncelleme: 24.3.2025 07:09

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 24 Mart 2025: İstanbul Valiliği ile hangi yollar kapatıldı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar neticesinde toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağından hareketle ek tedbirler alındı. Bu kapsamda trafiğe kapatılan yollar 24 Mart Pazartesi günü de araç sahipleri ve yayaların gündeminde. Tedbirler sona erene kadar kapalı kalacak güzergahlar Valilik açıklaması ile bildirildi. Peki; İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı, alternatif yollar neler?

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 24 Mart 2025: İstanbul Valiliği ile hangi yollar kapatıldı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi hafta başında kontrol ediliyor. Bu güzergahı kullananlar alternatif yollara yönlendiriliyor. Yapılan düzenleme geçtiğimiz günden itibaren geçerli olacak şekilde başlatıldı. Peki, 24 Mart 2025 bugün hangi yollar kapalı?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR - 24 MART 2025

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 23.03.2025 Pazar günü saat 16.00'dan tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANAN YOLLAR

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,

- Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

- 10.Yıl Caddesi,

- Namık Kemal Caddesi,

- Sahil Kennedy Caddesi,

- E-5 D100 Karayolu.

TEDBİRLERİN SÜRESİ UZATILDI

"Valiliğimizce alınan kararla 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı.

Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir."

Buna göre tedbirler 26.03.2025 günü saat 23:59'a kadar devam edecek.

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TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 24 Mart 2025: İstanbul Valiliği ile hangi yollar kapatıldı, alternatif güzergahlar neler?
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