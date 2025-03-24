TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 24 Mart 2025: İstanbul Valiliği ile hangi yollar kapatıldı, alternatif güzergahlar neler?

TEDBİRLERİN SÜRESİ UZATILDI

"Valiliğimizce alınan kararla 19.03.2025-23.03.2025 tarihleri arasında (4 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştı.

Ancak ilimizde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerekliliği tarafımızca değerlendirilmektedir."

Buna göre tedbirler 26.03.2025 günü saat 23:59'a kadar devam edecek.