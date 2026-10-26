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Giriş Tarihi: 26.10.2026 18:26

İstanbul'da trafiğine derbi etkisi: Yoğunluk yüzde 72! İşte güzergahlar...

İstanbul’da Beşiktaş-Başakşehir ve Galatasaray-Fenerbahçe maçları öncesinde trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Karşılaşmaların gerçekleşeceği stadyumlara çıkan yolların yanı sıra kent genelindeki ana arterlerde de trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor. İBB Trafik uygulamasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'e çıktığı görüldü.

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İHA
İstanbul’da trafiğine derbi etkisi: Yoğunluk yüzde 72! İşte güzergahlar...
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Trendyol Süper Lig kapsamında saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması ile saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe dev derbisi öncesinde İstanbul trafiğinde yoğunluk arttı.

Karşılaşmalar öncesinde özellikle stadyumlara ulaşımı sağlayan güzergahlar olan Seyrantepe ve Beşiktaş'taki çevre yollarda yoğunluk yaşanırken, ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Dev karşılaşma öncesi trafiğe yakalanmak istemeyen sürücüler iş çıkış saatinden önce yola çıkarak trafikte yoğunluk oluşturdu.

Yenibosna ve Halıcıoğlu'nda Ankara ve Edirne istikametlerinde trafiğin durma noktasına geldiği görüldü. İBB Trafik uygulamasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'e çıktığı görüldü.



Karşılaşma saatleri yaklaştıkça yoğunluğun artması bekleniyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSTANBUL #EDİRNE #ANKARA #RAMS PARK
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İstanbul'da trafiğine derbi etkisi: Yoğunluk yüzde 72! İşte güzergahlar...
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