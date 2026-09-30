İstanbul’da trafik adım adım: Yoğunluk yüzde 76’ya kadar çıktı!

Kara yolunun Çağlayan, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

O-3 Otoyolu ile Otogar-Hal yolu güzergahında da araçlar yavaş ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında da trafik ağır seyrediyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde de yoğunluk görülüyor.