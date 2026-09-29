İstanbul’da trafik adım adım! Yoğunluk yüzde 85’e ulaştı...

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik, Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ve Haramidere'ye kadar yoğun şekilde devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne, Bahçeşehir mevkisinden ise Edirne istikametine yoğunluk yaşanıyor. Hadımköy bağlantı yolu, Basın Ekspres Yolu, O-3 ve Otogar-Hal yolunda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

TOPLU ULAŞIMDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Yağış nedeniyle kent genelindeki bazı yollarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Öte yandan metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.