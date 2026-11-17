D-100 kara yolunun Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Zeytinburnu kesimlerinde, ayrıca Beyoğlu ve Beşiktaş'taki caddelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda, Esenler ve Bağcılar ile bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Pendik'te araçlar güçlükle seyrediyor.