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Giriş Tarihi: 14.10.2026 18:21

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? 14 Ekim 2026 İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası yol durumu

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, akşam saatlerinde iş çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğunu da gündeme taşıdı. Mesai bitiminin ardından evlerine dönmek için yola çıkan vatandaşlar, yağışlı hava nedeniyle Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki güncel yol durumunu yakından takip ediyor. 14 Ekim 2026 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç sorusu öne çıkarken Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki yol durumunu da yakından takip ediliyor.

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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde kaç? 14 Ekim 2026 İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası yol durumu
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İstanbul'da kuvvetli sağanak yağışın etkisi sürerken akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yeniden merak konusu oldu. Mesai çıkışında evlerine ulaşmaya çalışan sürücüler, yağışlı hava koşullarında yollardaki son durumu öğrenmek için güncel trafik verilerine yöneldi.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE KAÇ?

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, akşam saatlerinde trafik hareketliliğini artırdı. Saat 17.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a yükseldi. Kayganlaşan yollar, biriken yağmur suları ve düşen görüş mesafesi sürücülerin ilerlemesini zorlaştırırken özellikle ana arterlerde ulaşım yoğunlaştı.

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E-5 Karayolu'nun Haramidere mevkisinde saat 15.20 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet metrobüs yolu bariyerlerine çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametindeki trafik akışı aksarken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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İSTANBUL'DA TRAFİK HANGİ GÜZERGâHLARDA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle ulaşımda yaşanan yavaşlama, özellikle ana arterlerde ve köprü bağlantılarında öne çıkıyor. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nden Bakırköy'e uzanan D-100 hattı ile Haliç Köprüsü çevresinde araç hareketliliği artarken Haramidere'de meydana gelen kamyonet kazası da Avcılar istikametindeki trafiği etkiliyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Maltepe ve Kartal çevresindeki D-100 güzergâhı ile Sultanbeyli ve Kavacık bağlantılarındaki trafik yakından takip ediliyor. İki kıta arasındaki geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya uzanan yönünde araçların ilerleyişi yavaşlıyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi önem taşıyor.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? 14 Ekim 2026 İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası yol durumu
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