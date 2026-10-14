İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde kaç? 14 Ekim 2026 İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası yol durumu

Anadolu Yakası'nda ise Ataşehir, Maltepe ve Kartal çevresindeki D-100 güzergâhı ile Sultanbeyli ve Kavacık bağlantılarındaki trafik yakından takip ediliyor. İki kıta arasındaki geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya uzanan yönünde araçların ilerleyişi yavaşlıyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce güncel trafik haritasını kontrol etmesi önem taşıyor.

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