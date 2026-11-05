İstanbul’da ünlü iş insanlarına suikast hazırlığı: Hücre evinde 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı

HÜCRE EVİNDE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 fişeğe el konuldu.

İstanbul'da operasyon kamerada! İş insanlarına silahlı saldırı iddiasında 4 şüpheli yakalandı