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Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:34 Son Güncelleme: 05.11.2026 11:10

İstanbul'da ünlü iş insanlarına suikast hazırlığı: Hücre evinde 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da iş insanlarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli, Kağıthane ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda kıskıvrak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı hücre evinde yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İşte detaylar...

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İstanbul’da ünlü iş insanlarına suikast hazırlığı: Hücre evinde 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saha çalışmaları sırasında tespit edilen hücre evlerine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi.

HÜCRE EVİNDE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda B.A., S.D., T.İ. ve A.E. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda 1 AK-47 uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7.62 milimetre fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 fişeğe el konuldu.

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İŞ İNSANLARINA SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, il dışından gelerek kiraladıkları evde eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilerin iş insanlarının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet hayatından tanınmış kişilere yönelik silahlı saldırı planladıkları iddia edildi.

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Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydı, S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #KAĞITHANE #EYÜPSULTAN

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İstanbul'da ünlü iş insanlarına suikast hazırlığı: Hücre evinde 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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