Haberler Yaşam Haberleri İstanbulda uyuşturucu imalatçılarına ağır darbe! 7 Milyon uyuşturucu hap, 63 kilogram ham madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 19.8.2025 15:14 Son Güncelleme: 19.8.2025 15:17

İstanbul’da “Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine” yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 7 Milyon 896 Bin adet Uyuşturucu Hap ile yaklaşık 1 Milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 63 kilogram Ham Madde ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine ağır darbe vuruldu. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 Milyon 896 Bin adet Uyuşturucu Hap ile yaklaşık 1 Milyon 280 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 63 Kg Ham Madde ele geçirildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" dedi.

