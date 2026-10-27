İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube ekiplerinin desteğiyle İstanbul'un Şişli ve Bağcılar ilçelerinde bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Bağcılar ilçesinde bulunan iki ayrı ikamet ve bir iş yeri ile Şişli ilçesinde yer alan bir araç ve ikamete yönelik operasyon düzenlendi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu araç ve adreslerde yapılan aramalarda ise 12 kilogram mermer tozuna emdirilmiş metamfetamin, 8 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 22 kilo 588,46 gram skunk, 11,31 gram kokain, 34 kilogram kimyasal katkı maddesi, 2 öğütücü makine, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 1 pompalı tüfek, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli materyaller ve toplam 51 bin 260 lira ele geçirildi.