İstanbul’da vicdanları sızlatan olay: SMA hastası bebeğin ismini kullanıp yüzlerce kişiyi dolandırdı!

"NORMAL KUMBARAYA 1 TL ATILIYORSA BUNA 50 VEYA 100 TL ATILIYOR"

Aynı kumbaradan dükkanına bırakılan ve sonradan olayları fark eden esnaf Berat Ozan "Biz kumbara dışında valilik izin baskısını görünce yardımcı olarak almak istedik. Boşaltma olayı olmadı kimse gelmedi ve sormadı ne kadar dolu olduğunu normal kumbaraya 1 TL atılıyorsa buna 50 veya 100 TL atılıyor. Ben görünce şaşırdım insanlara güven olayını ortadan kaldırıyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan biri gelse artık kabul etmeyeceğim çünkü bizde bu suça ortak olmuş oluyoruz artık. Yazıklar olsun ne diyorum" İfadelerini kullandı.

Öte yandan ismi kullanılarak dolandırıcılık yapılan gerçek SMA hastası çocuğun ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde duruma hakim oldukları, şahsı tanımadıkları ve kendi kampanya süreçlerinin zedelenmemesi adına isimlerinin açıklanmamasını istedikleri belirtildi.