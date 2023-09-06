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Giriş Tarihi: 6.9.2023 10:52

İstanbul’da yaban domuzu paniği: Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı

Kağıthane’de yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar indi. Sokak arasında yaban domuzlarını gören vatandaşlar panikten ne yapacaklarını bilemedi. Yaşanan ilginç olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
İstanbul’da yaban domuzu paniği: Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sokak aralarında yaban domuzları görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzlarını gören mahalle sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.



GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı. Domuzları gören vatandaşlar koşarak uzaklaştı. Öte yandan bir domuzun da okulun bahçesinde telef olduğu ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.

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İstanbul’da yaban domuzu paniği: Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı
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