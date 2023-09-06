İstanbul’da yaban domuzu paniği: Şehir merkezine inip sokaklarda dolaştı





GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Sokakta park halinde bekleyen bazı araçlara da zarar veren domuzlar, mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı. Domuzları gören vatandaşlar koşarak uzaklaştı. Öte yandan bir domuzun da okulun bahçesinde telef olduğu ve görevli tarafından sokağa çıkartıldığı öğrenildi.