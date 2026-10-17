İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den 17-18 Ekim hava durumu raporu

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası, Megakent genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. MGM ve AFAD tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından gözler hafta sonu ve yeni hafta için açıklanan güncel tahminlere çevrildi. Peki, olumsuz hava koşulları ne kadar sürecek ve güneş yüzünü ne zaman gösterecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son verilere göre, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıklarının gün içerisinde en düşük 11°C, en yüksek 15°C civarında seyretmesi bekleniyor.
18 Ekim Pazar günü itibarıyla alçak basınç sisteminin doğuya doğru kaymasıyla birlikte yağışların şiddetinde kademeli bir azalma yaşanacak. Pazar günün ilk saatlerinde yerel ve hafif sağanak geçişleri görülse de, öğle saatlerinden sonra bulutların dağılması ve havanın parçalı bulutlu bir yapıya bürünmesi bekleniyor.
Termometreler Pazar günü en yüksek 17°C seviyesine kadar yükselerek hissedilir bir ısınma sinyali verecek. Rüzgarın etkisini azaltmasıyla beraber hava kalitesi ve ulaşım şartlarında hissedilir bir rahatlama yaşanacağı kaydedildi.
İstanbulluların merakla beklediği "Yağmur ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt AKOM ve MGM analizleriyle netleşti. Yağışlı hava kütlesi 18 Ekim Pazar akşam saatleri itibarıyla İstanbul atmosferini tamamen terk ediyor.
Yeni haftanın ilk günü olan 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren kent genelinde yağış beklenmiyor.
Pazartesi ve Salı günleri parçalı bulutlu, açık ve mevsim normallerine yakın bir hava hakim olacak. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hava sıcaklıklarının gündüz 18-20°C bandına kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
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