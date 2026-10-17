İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den 17-18 Ekim hava durumu raporu

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası, Megakent genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. MGM ve AFAD tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından gözler hafta sonu ve yeni hafta için açıklanan güncel tahminlere çevrildi. Peki, olumsuz hava koşulları ne kadar sürecek ve güneş yüzünü ne zaman gösterecek?