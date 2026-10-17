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Giriş Tarihi: 17.10.2026 06:50 Son Güncelleme: 17.10.2026 06:51

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji'den 17-18 Ekim hava durumu raporu

İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından vatandaşlar İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, 17-18 Ekim son hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonu planı yapanlar için Megakent'te yağışın duracağı gün açıklandı.

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İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek? Meteoroloji’den 17-18 Ekim hava durumu raporu
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Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası, Megakent genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. MGM ve AFAD tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından gözler hafta sonu ve yeni hafta için açıklanan güncel tahminlere çevrildi. Peki, olumsuz hava koşulları ne kadar sürecek ve güneş yüzünü ne zaman gösterecek?

17 EKİM CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU: SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son verilere göre, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıklarının gün içerisinde en düşük 11°C, en yüksek 15°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Kuzeydoğudan esen sert poyraz rüzgarının hızının saatte 25 ila 40 kilometreyi bulacağı tahmin edilirken, nem oranının ise yüzde 85'in üzerinde kalacağı bildirildi.

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18 EKİM PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU: YAĞIŞLAR NE ZAMAN ŞİDDETİNİ KAYBEDECEK?

18 Ekim Pazar günü itibarıyla alçak basınç sisteminin doğuya doğru kaymasıyla birlikte yağışların şiddetinde kademeli bir azalma yaşanacak. Pazar günün ilk saatlerinde yerel ve hafif sağanak geçişleri görülse de, öğle saatlerinden sonra bulutların dağılması ve havanın parçalı bulutlu bir yapıya bürünmesi bekleniyor.

Termometreler Pazar günü en yüksek 17°C seviyesine kadar yükselerek hissedilir bir ısınma sinyali verecek. Rüzgarın etkisini azaltmasıyla beraber hava kalitesi ve ulaşım şartlarında hissedilir bir rahatlama yaşanacağı kaydedildi.

YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

İstanbulluların merakla beklediği "Yağmur ne kadar sürecek?" sorusuna yanıt AKOM ve MGM analizleriyle netleşti. Yağışlı hava kütlesi 18 Ekim Pazar akşam saatleri itibarıyla İstanbul atmosferini tamamen terk ediyor.

Yeni haftanın ilk günü olan 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren kent genelinde yağış beklenmiyor.

Pazartesi ve Salı günleri parçalı bulutlu, açık ve mevsim normallerine yakın bir hava hakim olacak. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hava sıcaklıklarının gündüz 18-20°C bandına kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Yarınki ve Bugünkü 5 Günlük Hava Durumu Raporu için tıklayınız.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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