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Giriş Tarihi: 12.12.2022 19:05 Son Güncelleme: 12.12.2022 19:07

İstanbul'da yanlışlıkla Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polis tutuklandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Motosiklet çalan iki hırsız ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca polis ateş açtı. Polislerin silahından çıkan kurşunlar ise, amcasına misafirliğe gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’a isabet etti. Genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan polis memuru, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İstanbul’da yanlışlıkla Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polis tutuklandı

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta meydana gelen olayda 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki takip, Yay Sokak'a kadar devam etti. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Babaannesinin evine ziyarete gelen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru, ifadesi atından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza. Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, polis memuru A.D., Taksirle Ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da yanlışlıkla Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polis tutuklandı
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