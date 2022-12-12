İstanbul’da yanlışlıkla Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polis tutuklandı

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta meydana gelen olayda 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki takip, Yay Sokak'a kadar devam etti. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Babaannesinin evine ziyarete gelen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru, ifadesi atından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza. Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, polis memuru A.D., Taksirle Ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.