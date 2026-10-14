İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarılar

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Valiliği'nin yayımladığı son hava tahmini raporuna göre Marmara Bölgesinde kuvvetli yağış etkisini artırmaya devam edecek.

Valilik açıklamasında, Avrupa Yakası'nda yağışların sabah saat 06.00'ya, Anadolu Yakası'nda ise öğle saat 12.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü belirtildi. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram, bazı bölgelerde ise 51 ila 75 kilogram arasında olabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.