İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarılar

İstanbul'da kuvvetli yağış uyarılarının ardından gözler 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama risklerine karşı uyarıda bulundu. Yağışların etkisini artırmasının beklendiği megakentte öğrenciler ve veliler, yarın İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Valiliği'nin yayımladığı son hava tahmini raporuna göre Marmara Bölgesinde kuvvetli yağış etkisini artırmaya devam edecek.
Valilik açıklamasında, Avrupa Yakası'nda yağışların sabah saat 06.00'ya, Anadolu Yakası'nda ise öğle saat 12.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü belirtildi. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram, bazı bölgelerde ise 51 ila 75 kilogram arasında olabileceği bildirildi.
Açıklamada ayrıca kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.
İstanbul'da yağışların önümüzdeki saatlerde yeniden şiddetlenmesi bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Adil Tek, yağış sisteminin akşam ve gece boyunca kuvvetli sağanak geçişleriyle etkisini sürdürebileceğini belirtti. Tek, akşam saatlerinde yağışın yeniden artacağına ve fırtınanın da etkili olabileceğine dikkat çekti.
Kuvvetli rüzgârın sağanak yağışla aynı anda görülmesinin olumsuzluk riskini artırabileceğini vurgulayan uzman isim, İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yağışların etkili olmasının beklendiğini ifade etti.
İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışın ardından gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinin uyarıları sonrası öğrenciler ve veliler, 15 Ekim 2026 Perşembe günü için alınacak kararı merak ediyor. İstanbul Valiliği tarafından şu ana kadar okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir duyuru gelmesi halinde tatil durumunun netlik kazanması bekleniyor.
Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 14 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un genelinde, Avrupa Yakası'nın batısında ise yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın yanı sıra Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bazı illerde de kuvvetli ve şiddetli yağışların etkili olacağı bildirildi.
İstanbul'da sağanak yağışla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Uzman Adil Tek, kuzeydoğudan poyraz şeklinde esen rüzgarın hızının saatte 80-90 kilometreye ulaştığını belirterek bu seviyelerin fırtına olarak sınıflandırıldığını ifade etti. Gece boyunca ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, denizdeki dalgalar nedeniyle ulaşım ve deniz faaliyetlerinde risk oluşturuyor.