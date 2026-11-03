İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor! 4 Kasım Çarşamba okul var mı?

4 KASIM YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Meteorolojik uyarıların ardından öğrenci, öğretmen ve velilerin en çok araştırdığı konu okul tatil kararı oldu. Şu an itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından 4 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair verilmiş resmi bir karar veya idari izin açıklaması bulunmamaktadır. Valilik tarafından yapılan duyuru tamamen meteorolojik risklere yönelik bir güvenlik uyarısı niteliğindedir. Derslerin planlanan akışında devam etmesi öngörülmektedir.