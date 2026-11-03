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Giriş Tarihi: 03.11.2026 21:07

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Valilik uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor! 4 Kasım Çarşamba okul var mı?

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verileri doğrultusunda kent genelinde beklenen şiddetli olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı. Çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan sağanak yağış ve fırtına beklenirken, veliler ile öğrencilerin gözü "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte Valilik uyarısı ve 4 Kasım 2026 eğitimdeki son durum.

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İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor! 4 Kasım Çarşamba okul var mı?
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Mevsim geçişiyle birlikte Megakent genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken beklenen yağışlı hava dalgası kapıya dayandı. 4 Kasım Çarşamba günü yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbir çağrıları peş peşe yapılıyor. Eğitim-öğretim hayatının olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu olurken, resmi kanallardan yapılan açıklamalar velilerin radarında.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son analizleri değerlendiren İstanbul Valiliği, il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış düşebileceği kaydedildi.

Hava durumuna ilişkin kritik detaylar yalnızca yağışla sınırlı kalmıyor. Tahminlere göre yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızını artırması bekleniyor. Saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarın, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı bildirildi.

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4 KASIM YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Meteorolojik uyarıların ardından öğrenci, öğretmen ve velilerin en çok araştırdığı konu okul tatil kararı oldu. Şu an itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından 4 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair verilmiş resmi bir karar veya idari izin açıklaması bulunmamaktadır. Valilik tarafından yapılan duyuru tamamen meteorolojik risklere yönelik bir güvenlik uyarısı niteliğindedir. Derslerin planlanan akışında devam etmesi öngörülmektedir.

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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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