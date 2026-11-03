İstanbul’da yarın okullar tatil mi? Valilik uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor! 4 Kasım Çarşamba okul var mı?

Mevsim geçişiyle birlikte Megakent genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken beklenen yağışlı hava dalgası kapıya dayandı. 4 Kasım Çarşamba günü yaşanabilecek sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbir çağrıları peş peşe yapılıyor. Eğitim-öğretim hayatının olumsuz etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu olurken, resmi kanallardan yapılan açıklamalar velilerin radarında.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son analizleri değerlendiren İstanbul Valiliği, il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış düşebileceği kaydedildi.
Hava durumuna ilişkin kritik detaylar yalnızca yağışla sınırlı kalmıyor. Tahminlere göre yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızını artırması bekleniyor. Saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarın, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı bildirildi.
İLİMİZDE YARIN BEKLENEN ARALIKLI VE YEREL OLARAK KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT! ⛈️ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ⛈️ 04.11.2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimizde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 💨 Rüzgârın; öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ⚠️ Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. @gul_davut— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 3, 2026
Meteorolojik uyarıların ardından öğrenci, öğretmen ve velilerin en çok araştırdığı konu okul tatil kararı oldu. Şu an itibarıyla İstanbul Valiliği tarafından 4 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair verilmiş resmi bir karar veya idari izin açıklaması bulunmamaktadır. Valilik tarafından yapılan duyuru tamamen meteorolojik risklere yönelik bir güvenlik uyarısı niteliğindedir. Derslerin planlanan akışında devam etmesi öngörülmektedir.
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