İstanbul’da yeni yıl coşkusu: 2025 barışın ve sağlığın yılı olsun

Vatandaşlar ve turistler, İstanbul'un en işlek noktalarından Taksim, Beşiktaş, Ortaköy, Nişantaşı ve Kadıköy'deki meydanlar ve caddelerde akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Avrupa Yakası'nda, her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sayılı dakikalar kala adeta insan seli oluşturdu. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kalabalık, geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yılı karşıladı. Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlar, dans ederek ve birbirlerine sarılarak 2025'in gelişini kutladı. Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseriyle eğlendi. Yeni yılı Boğaz manzarası eşliğinde karşılayan çok sayıda kişi, havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla girdi.Bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak ve dans ederek karşılarken, bazıları da yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Nişantaşı'nda ise yılbaşı kutlamalarının adresi Abdi İpekçi Meydanı oldu. Meydanda bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenerek yeni yılı karşılamanın coşkusunu yaşadı. Cadde boyunca kurulan ışıklı taklar ve aydınlatmalar bölgeyi aydınlatırken, meydandaki LED ışıklarla süslenmiş geyik figürleri, fayton ve "2025" yazılı ışık dekoru vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, ışıklandırılan ağaçların altında ve dekorların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakırköy'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da meşaleler yakıp geri sayım eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy'deki Çarşı ve İskele meydanları başta olmak merkezi yerlerde bir araya gelen vatandaşlar, 2025'in gelişini coşkuyla karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Bağdat Caddesi'nde yüzlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak geri sayım eşliğinde yeni yıla girdi. Havai fişeklerin atıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar yeni yılı sevinç çığlıkları atarak, bazıları da müzik eşliğinde dans ederek karşıladı. Vatandaşların yeni yıl coşkusuna eşlik eden davul ve zurnacılar, çaldıkları şarkılarla vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Bağdat Caddesi'nde toplananlar da yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaptı. Geçmiş yıllara göre yeni yıl heyecanının biraz sönük olduğu görülmesine rağmen yeni için sokağa çıkan vatandaşların heyecanı ve coşkusu görülmeye değerdi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yeni yılda Taksim'de bulunan denetim noktasını ziyaret etti. Vali Gül, " Hem İl Emniyet Müdürümüze, hem Jandarma Komutanımıza, hem kaymakamlarımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. 60 bin güvenlik personelimiz bunun yanında 90 binin üzerinde özel güvenlik personeli ile olağanüstü bir tedbir uygulandı. İstanbul Türkiye'nin göz bebeği, İstiklal de bizim nazlı kızımız. Dolayısıyla Taksim'de, İstiklal'de huzurun devam etmesiyle ilgili arkadaşlarımız 24 saat esasına göre görev yapıyorlar" dedi. SABAH muhabirine konuşan Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Vatandaşlarımızın 2025 yılına sağlıklı ve huzurlu girebilmesi için çok yönlü tedbirler aldık. 39 ilçemizin tamamında geniş güvenlik önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımıza ve sizlere sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. " dedi. Yıldız, kentte gece boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını da belirtti.

SELAMİ YILDIZ'DAN YILIN İLK ANONSU

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yılın ilk dakikalarında kent genelinde görev yapan polisleri telsiz anonsuyla tebrik etti. Taksim'deki Mobil Komuta Merkezinde yeni yılı karşılayan Yıldız, kent genelinde görev yapan polislere telsizden seslendi. Yıldız, 2024'te huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşların can ve mal emniyetinin korunmasında gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı meslektaşlarına teşekkür ederek, "Yeni yılda da suç ve suçluyla mücadelede hiçbir taviz vermeden aynı heyecan, azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim müdürleri, rütbeli personeller ve polisler Selami Yıldız'a "Sayın müdürümüz sağ olsunlar" yanıtını verdi.

2025'E YÜZEREK GİRDİLER

İstanbul Fatih'te yaz kış demeden denize giren "Sarayburnu Fatihleri", 2025'i soğuk suda karşıladı. Grup üyeleri, 10'dan geriye doğru saydıktan sonra yeni yıla soğuk suya atlayarak girdi. Buz gibi suda yüzen vatandaşlar, yeni yılda dünya için sağlık, barış ve mutluluk diledi. Üsküdar Kuzguncuk'da da yüzücüler, Boğaz'ın soğuk sularına atlayarak 2025'i kutladı. Kuzguncuk sahilinden denize atlayan profesyonel yüzücüler, yeni yıla dakikalar kala soğuk suda kulaç attı.

GELENEK BOZULMADI, YENİ YILA BARDAK ATARAK GİRDİLER

Şişli Kurtuluş Mahallesi'nde her yıl tekrarlanan yeni yıl kutlamaları bu sene de coşkuyla gerçekleşti. Vatandaşlar, evlerini süsledi ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde geleneksel ritüellerini yerine getirerek yeni yılı karşıladı. Evlerinin balkonlarına çıkan mahalle sakinleri, sokaklara cam bardak ve nar atarak eski yılın kötü enerjisini uzaklaştırmayı ve yeni yılın bereket getirmesini diledi. Bu sırada ellerine tencere ve tavalarını alan kişiler de ritim tuttu.