İstanbul’da yürekler ağza geldi: Anne ve çocuğu çamura saplandı!

Olay, saat 17.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Habib Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada yağış nedeniyle yolda biriken çamura giren 13 yaşındaki çocuk, bulunduğu yerden çıkamadı. Çocuğunun yardımına giden annesi de çamurda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan anne ve çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı. Anne ve çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.