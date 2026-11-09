İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon! Lüks villanın altından çıkanlar akıllara durgunluk verdi: Toprağın altına gömmüşler…

VİLLA BAHÇESİNDE DEDEKTÖR KÖPEKLE ARAMA

Villanın bahçesinde ve araçta hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda ise bir kısmı toprak altına gömülü halde 391 kilo 650 gramı sıvı, 15 kilo 150 gramı kristal olmak üzere toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin, 54 kilo 100 gram aseton, 2 hassas terazi, 2 test kiti ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi.