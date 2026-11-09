Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Lüks villanın altından çıkanlar akıllara durgunluk verdi: Toprağın altına gömmüşler…
Giriş Tarihi: 09.11.2026 15:56

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Lüks villanın altından çıkanlar akıllara durgunluk verdi: Toprağın altına gömmüşler…

İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi! Bir villanın bahçesine toprağın altına gizlenen uyuşturucular, dedektör köpeğin aramasıyla bulundu. Silivri ve Esenyurt’ta düzenlenen baskınlarda toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar…

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İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon! Lüks villanın altından çıkanlar akıllara durgunluk verdi: Toprağın altına gömmüşler…
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Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Esenyurt ve Silivri ilçelerinde önceki gün ve dün bir dizi ortak çalışma gerçekleştirdi.



ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu ilçelerde takibe alınan bir hafif ticari araç ve tek katlı bir eve bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda, otomobil sürücüsü "şüpheli" olarak gözaltına alındı.

VİLLA BAHÇESİNDE DEDEKTÖR KÖPEKLE ARAMA

Villanın bahçesinde ve araçta hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda ise bir kısmı toprak altına gömülü halde 391 kilo 650 gramı sıvı, 15 kilo 150 gramı kristal olmak üzere toplam 406 kilo 800 gram metamfetamin, 54 kilo 100 gram aseton, 2 hassas terazi, 2 test kiti ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirildi.

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Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Polis baskınında yakalanan şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SİLİVRİ #ESENYURT

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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! Lüks villanın altından çıkanlar akıllara durgunluk verdi: Toprağın altına gömmüşler…
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