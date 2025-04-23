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Giriş Tarihi: 23.4.2025 14:30

İstanbul'daki 6,2 ve 5,9'luk depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Ucuz kurtulduk!

SON DAKİKA... İstanbul, 6,2 ve 5,9 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

DHA
İstanbul’daki 6,2 ve 5,9’luk depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Ucuz kurtulduk!

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da meydana gelen deprem, İstanbul'un yanı sıra geniş bir alanda hissedildi.

DEÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi.

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İstanbul'daki 6,2 ve 5,9'luk depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: Ucuz kurtulduk!
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