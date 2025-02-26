İstanbul’daki bungalovda korkunç gece! 9 kişi bayıldı! O tatlı uykuyu uyumuş olsaydık…

Bu esnada bana dediği şey benim başım dönüyor tansiyonum yükseldi oldu. Bende üst katta ayrı soba olmayan bir odada yatıyordum. Sabah namazını kıldım içerisi serin biz dedik sobayı açalım biraz ısındın sonra ben iki torunumun yanına yattım. Sabah işte kaç gibi diyeyim 8 gibi torunum anneanne midem bulandı kusacağım dedi. Ben hemen kalktım ama gözlerim kararıyor böyle bir şeyler oluyor bana da sonra kızım kalk diyorum ben, hiç duymuyor. Öznur hiç duymuyor, ben bunu böyle silkeledim kendine geldi böyle kendi sersemledi biz o anda Zeynep de bayılınca panik yaptık hepimiz ve o telaşla hepimiz panik yapınca kusuyorlar çocuklar ne bileyim sana nasıl anlatsam evin içi bir değişikti. Eğer biz o tatlı uykuyu uyumuş olsaydık zaten hiç uyanamayacaktık" dedi.