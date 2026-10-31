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Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:27

İstanbul'daki dev vurguna 'psikolojim bozuk' savunması: Taşınırken tüm birikimi buhar oldu!

İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında evini taşıyan 52 yaşındaki Ziya Y., yastık kılıfına gizlediği 135 bin TL nakit para, 3 çeyrek altın, 2 gram altının nakliye esnasında çalındığını, kredi kartı limiti uyarısıyla anladı. Toplam 194 bin 104 TL zarara uğrayan mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen polis, olayla ilişkili bir şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüpheli Fatih M. (37) savunmasında, “Çöpleri karıştırırken kartı buldum, oyuncak kart sandım. Denemek için de zeytinyağı ve sigara aldım" dedi. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’daki dev vurguna ’psikolojim bozuk’ savunması: Taşınırken tüm birikimi buhar oldu!
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İstanbul Kartal'da yaşayan 52 yaşındaki Ziya Y. ikamet ettiği binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olması nedeniyle yeni bir eve taşınmak üzere hazırlık yaptı. 25 Eylül tarihinde eşyalarını nakliyecilerle yeni evine taşıyan Ziya Y., 135 bin TL nakit para, 3 adet çeyrek altın ve 2 gram altını bir beze sarıp yastık kılıfının içine sakladı.

KART LİMİT UYARISIYLA HIRSIZLIĞI FARK ETTİ

Aracına yakıt alacağı sırada kredi kartında limit kalmadığına dair uyarı alan Ziya Y., internet bankacılığını kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Çalınan ek kredi kartından 26-27 Eylül tarihlerinde toplam 13 bin 104 TL harcama yapıldığını ve para çekildiğini fark etti. Eve gidip yastık kılıfına sakladığı ziynet eşyalarını kontrol eden Ziya Y., eşyaların yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının nakliye esnasında çalındığını iddia ederek durumu polise bildirdi. Toplam zararı 194 bin 104 TL'yi bulan Ziya Y.'nin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI SAY SAY BİTMEDİ

Güvenlik kamerası incelemeleri ve kolluk ekiplerinin takibi sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Fatih M. (37) yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde evden hırsızlık suçlamasını kabul etmeyen şüpheli, "Konteynerde çöpleri karıştırırken kartı buldum. Üzerinde isim yazıyordu, oyuncak kart sandım. Denemek amacıyla marketten 1.299 TL tutarında zeytinyağı aldım, sonra iptal ettirip parasını nakit aldım ve sigara alışverişi yaptım. Kartı kırıp attım, evdeki altın ve paralarla alakam yoktur. Benim panik atak, kaygı bozukluğu, psikotik belirtili ağır depresif nöbet, duygu durumu bozukluğu, şizoid bozukluğu hastalıklarım mevcuttur." diyerek kendisini savundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Fatih M., "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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İstanbul'daki dev vurguna 'psikolojim bozuk' savunması: Taşınırken tüm birikimi buhar oldu!
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