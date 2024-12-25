Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini düzenlendi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 03:08

İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini düzenlendi

İstanbul Beyoğlu ve Şişli'deki kiliselerde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinlere, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı

AA
İstanbul’daki kiliselerde Noel ayini düzenlendi

Saint Antuan Kilisesi'ndeki ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. Kilisede mum yakılıp Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar edildi.

Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı.

Noel dolayısıyla kilisenin içi ve bahçesi süslenirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de Noel ayini düzenlendi.

Polis ekipleri, kilise önlerinde güvenlik önlemi aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'daki kiliselerde Noel ayini düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA