İstanbul’daki korkunç olayda karar çıktı: Yüzümü ve hayatımı mahvetti

Bakırköy'de Güzellik Fabrikası isimli güzellik merkezini işleten ve ofisinin duvarına sahte tıp diploması asan Banu Mülhim, 2013 yılında iş yerine gelen Kıymet Kaya'nın karın bölgesinden liposuction yöntemiyle yağ alarak yüzüne enjekte etti. Kaya'nın moraran ve şişen yüzünden bir süre sonra irin akmaya başladı. Kaya'nın şikayetçi olduğu sahte doktor Banu Mülhim hakkında dolandırıcılık suçundan 5 yıl, taksirle yaralama suçundan da 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

KENDİSİNE İFTİRA ATILDIĞINI SÖYLEDİ

Bakırköy 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren Banu Mülhim, çalışanlarının Kıymet Kaya'ya 5 seans radyo frekans cihazı ile cilt ütüleme işlemi ve ozon sauna işlemi yaptıklarını, Kaya'nın kendisine iftira attığını söyledi. Mülhim yapılan yargılama sonunda dolandırıcılık suçundan unsurları oluşmadığı gerekçesiyle, yaralama suçundan da delil elde edilemediğinden beraat etti. Kaya'nın avukatı İsmail Şahin kararı temyiz etti.

KARAR BOZULDU

Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi suçun nitelikli dolandırıcılık suçu olabileceği, bu suçun da ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini belirterek beraat hükümlerinin bozulmasına karar verdi.

GELDİĞİNDE YÜZÜNDE YANIK LEKESİ VARDI

Bakırköy 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden talimatla ifade veren Banu Mülhim, Kıymet Kaya'nın kendilerine geldiğinde yüzünde zaten yanık lekesi ve çukurlar olduğunu, mağdurun yüzündeki hasarların kesinlikle kendi işleminden kaynaklanmadığını savundu.

HALA TEDAVİ GÖRÜYORUM

Görülen son duruşmada söz verilen Kıymet Kaya, "Sanığın yüzüme 9 yıl önce yaptığı işlem sonrası hala tedavi görüyorum. Cezalandırılsın" dedi. Mahkeme, sanığı nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 3340 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa, mağdurun yüzünde sabit iz bırakacak şekilde taksirle yaralama suçundan 10 ay hapis cezası verdi.