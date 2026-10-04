İstanbul’daki ünlü mekan Kütüphane’ye baskın: İçeride ünlü isimler de vardı!

Daha önce uyuşturucu soruşturması kapsamında adı gündeme gelen Etiler'deki "Kütüphane" adlı mekana ekipler tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri mekan içerisinde ve mekanda bulunan kişiler üzerinde arama ve inceleme yaptı. Operasyon sırasında mekanda bir eski futbolcu ile sanat ve magazin dünyasından tanınmış bir kaç ismin bulunduğu öğrenildi. Mekandaki müşteriler ve çalışanların kimlik kontrolleri yapılırken, üst ve çanta aramalarının da gerçekleştirildiği belirtildi.

İŞLEMLER SAAT 04.00'E KADAR SÜRDÜ

Gece yarısı başlayan polis operasyonunda ekiplerin çalışmaları sabaha karşı saat 04.00'e kadar devam etti. Mekandaki arama ve kontrollerin ardından ekiplerin işletmeden ayrıldığı öğrenildi. Narkotik polisinin yaptığı baskında herhangi bir gözaltı işlemi olmazken narkotik madde de bulunmadı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör