İstanbullu sürücüler dikkat! Tarih verildi: Bu yollar 15 gün trafiğe kapatılacak!

MARMARAY HATTI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ YENİLENECEK



Öte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.

HANGİ GÜZERGAHLAR KULLANILACAK?

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak. Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör