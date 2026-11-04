Haberler Yaşam Haberleri İstanbullu sürücüler dikkat! Tarih verildi: Bu yollar 15 gün trafiğe kapatılacak!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:54

İstanbullu sürücüler dikkat! Tarih verildi: Bu yollar 15 gün trafiğe kapatılacak!

İstanbul'da sürücüleri yakından ilgilendiren trafik düzenlemesi başlıyor. Bakırköy'de iki ayrı köprüde yapılacak yenileme ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bir güzergâhta 15, diğerinde 180 gün sürecek çalışma için alternatif yollar da açıklandı. İşte detaylar…

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İstanbullu sürücüler dikkat! Tarih verildi: Bu yollar 15 gün trafiğe kapatılacak!
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Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları kapsamında, Topkapı istikameti yan yolu 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak.



BAKIRKÖY D-100 İNCİRLİ KÖPRÜSÜ'NDE GÜÇLENDİRME

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları yapılacak.

PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN KAPALI OLACAK

Bu kapsamda, Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle D-100'e aktarılacak. Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak. Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

MARMARAY HATTI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ YENİLENECEK

Öte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.

HANGİ GÜZERGAHLAR KULLANILACAK?

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak. Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BAKIRKÖY #İSTANBUL

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İstanbullu sürücüler dikkat! Tarih verildi: Bu yollar 15 gün trafiğe kapatılacak!
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