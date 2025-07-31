Haberler Yaşam Haberleri İstanbullular dikkat! Kavurucu sıcaklara sağanak molası: Meteoroloji tarih verdi
Giriş Tarihi: 31.7.2025 21:44 Son Güncelleme: 31.7.2025 21:49

İstanbullular dikkat! Kavurucu sıcaklara sağanak molası: Meteoroloji tarih verdi

Çöl sıcaklarının kavurduğu günler yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerine göre yurt genelinde olduğu gibi İstanbul’da da hafta sonu yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi.

İstanbullular dikkat! Kavurucu sıcaklara sağanak molası: Meteoroloji tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde olduğu gibi İstanbul Marmara bölgesi de yağışlı havanın etkisine giriyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Mevsim normallerinden daha fazla olan 6 derecelik sıcaklık mevsim normallerine düşüyor. Metoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bölgesel olarak Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde haftasonu itibariyle 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

İSTANBUL HAFTA SONU SERİNLEYECEK

İstanbul'da Cuma gününden itibaren parçalı bulutlu havanın hakim olacağı Cumartesi ve pazar günü kısa süreli de olsa sağanak geçişlerinin görüleceği kaydedildi.

İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da 30 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

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İstanbullular dikkat! Kavurucu sıcaklara sağanak molası: Meteoroloji tarih verdi
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