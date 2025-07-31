İstanbullular dikkat! Kavurucu sıcaklara sağanak molası: Meteoroloji tarih verdi

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Mevsim normallerinden daha fazla olan 6 derecelik sıcaklık mevsim normallerine düşüyor. Metoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bölgesel olarak Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde haftasonu itibariyle 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.