İstanbullular dikkat! Kavurucu sıcaklara sağanak molası: Meteoroloji tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre yurt genelinde olduğu gibi İstanbul Marmara bölgesi de yağışlı havanın etkisine giriyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR
Mevsim normallerinden daha fazla olan 6 derecelik sıcaklık mevsim normallerine düşüyor. Metoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada bölgesel olarak Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde haftasonu itibariyle 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.