Eşsiz Haliç manzarasıyla İstanbulluların yeni buluşma noktası olacak Eyüpsultan Seyir Terası'nın hizmete açılmasına sayılı günler kaldı. Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine kurulan seyir terası, koşu ve yürüyüş yolları, oyun alanları, pergola, çardak, ve yeşil alanlarıyla İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olmaya aday. Çevre ve peyzaj düzenlenmesinin tamamlanmasıyla hizmete açılacak olan Seyir Terası'nın içinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal tesisi 'Manzaram Eyüpsultan' ise şimdiden misafirlerini ağırlamaya başladı. Kapalı ve açık oturma alanlarıyla haftanın yedi günü 08.30 - 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan tesiste, kahvaltı tabağı, tost ve sandviç çeşitleri, ara sıcaklar, salatalar, makarnalar, sıcak - soğuk içecekleri, ana yemekleri ve tatlı çeşitleriyle misafirlerine eşsiz bir yemek deneyimi ekonomik olarak sunuluyor.