İstanbullu’nun içme suyuna kanalizasyon atığı karışıyor! İSKİ gereken adımları atmadı!

Konuralp bölgesindeyiz. Konuralp bölgesinde kanalizasyon atıklarının Melen Deresi'ne boşaldığını ifade etmiştim. Vidanjörden değil kanalizasyon hattından gelen kanalizasyon atıkları dereye boşalıyor. Bu dereye boşalan atıklar İstanbul'a içme ham olarak gidiyor. Burası sadece bir örnek. Bunun dışında Düzce'nin ilçelerinin Kaynaşlı, Cumayeri, Gümüşova ve Yığılca gibi ilçelerin de kanalizasyonları Melen Deresi'ne boşalıyor" diye konuştu.