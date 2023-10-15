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Giriş Tarihi: 15.10.2023 22:14 Son Güncelleme: 15.10.2023 22:15

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Bu kez vagondan dumanlar yükseldi

CHP'li İBB yönetiminde sık sık görülen toplu ulaşım araçlarındaki arızalara bir yenisi daha eklendi. Yenikapı metro durağında bir vagondan duman çıkması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

AA
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Bu kez vagondan dumanlar yükseldi

Akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seferlerin yapıldığı duraktaki vagondan henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

Metrodaki teknik arızanın giderilmesi için seferlerin durdurulması sebebiyle durakta yolcu yoğunluğu oluştu. Görevliler, duman nedeniyle yolculardan durağı tahliye etmelerini istedi.

Bazı yolcular, bekleme sürelerinin uzaması ve dumanın etkilediği duraktaki havalandırmanın yetersizliği yüzünden duruma tepki gösterdi.

Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor: Bu kez vagondan dumanlar yükseldi
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