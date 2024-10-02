İstanbullu’nun yardım parasını kişisel bakıma harcadı

Üstelik otomobille defalarca kez ceza yedi. Bu cezaların da İstanbullular tarafından ödendiği ortaya çıktı. Gökhan Günaydın'ın son skandalı ise İBB'nin ihtiyaç sahipleri için dağıtımını yaptığı yardım kartları üzerinden oldu. İddiaya göre bu kartlarla Gökhan Günaydın için jöle, kolonya gibi kişisel bakım malzemeleri satın alındı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, skandal olayla ilgili konuştu. Gökçek, "İBB, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım gönderdiğini söylüyor. İBB'ye ait yardım kartları, Gökhan Günaydın'ın arabasının bagajından çıkıyor." dedi. Gökçek şöyle devam etti: "Belediye çalışanı ile yapılan bir mesajlaşma söz konusu. Gökhan Günaydın adına yapılan mesajlaşma. Bu konuşmalarda şöyle bir durum var. Yazışmada yer alan iki kişiden biri olan Mustafa, Gökhan Bey'in şoförü. Karşıdaki kişi, 'Mustafa yaptığın harcamalar varsa yazar mısın? Başkana jöle, kolonya, başka atladığım bir şey varsa toplayacağım.' diyor. Mustafa da 'Hiçbir harcama yok falanca kartlarıyla aldık' diyor. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşması gereken bu yardım kartlarıyla Gökhan Günaydın'a jöle, kolonya alıyorlar. Fakirin fukaranın hakkını kursağınızdan geçirdiğiniz için bu haram değil mi? Bu, vurgun değil mi?"