Haberler Yaşam Haberleri 'İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı' nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Giriş Tarihi: 3.10.2026 16:33

"İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle Fatih'te bazı yollar saat 06.00'dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’u Koşuyorum Avrupa Etabı nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında kapanacak yollar şöyle:

"- Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasında kalan bölümü,

- Langa Bostanları Sokak,

- Namık Kemal Caddesi,

- Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarının Aksaray ayrımları,

-Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış.

Sürücüler alternatif güzergâh olarak Avrasya Tüneli transit yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi ve Kadırga Limanı Caddesi'ni kullanabilecek."

#İSTANBUL #AVRASYA TÜNELİ #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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"İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
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